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كريم عبد العزيز يطرح البرومو الدعائي لفيلم «بيت الروبي».. (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
08:09 م | الخميس 18 مايو 2023
كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز

طرح الفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه على «إنستجرام »، البرومو الدعائي لفيلم «بيت الروبي»، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ونشر كريم عبد العزيز البرومو الدعائي للفيلم وعلق عليه: «بيت الروبي صيف 2023.. كريم عبد العزيز».

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

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