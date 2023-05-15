قصة فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبدالعزيز قبل عرضه بموسم عيد الأضحى

ينتظر الجمهور خلال الأيام المقبلة طرح فيلم بيت الروبي، بعد فترة طويلة من التحضيرات التي أجراها بها صناع العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة أنَّ قصة فيلم بيت الروبي تدور في إطار كوميدي تشويقي، من بطولة كريم عبدالعزيز.

قصة فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز

تعتمد قصة فيلم بيت الروبي، على أحداث كوميدية حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، ويعانون من مشكلة بسبب الإنجاب، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

موعد طرح فيلم بيت الروبي

ومن المقرر طرح فيلم بيت الروبي خلال الفترة المقبلة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، إذ دخل في مرحلة المونتاج والمكساج، وطرحت الشركة المنتجة بوسترات الخاصة بالعمل خلال الأيام الماضية.

أبطال فيلم بيت الروبي

يُشارك في بطولة «بيت الروبي» مع الفنان كريم عبدالعزيز، كلا من كريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.