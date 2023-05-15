جوائز الدورة الـ49 لـ«جمعية الفيلم».. كريم عبدالعزيز يحصد جائزة الامتياز

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم السنوى في دورته 49 للسينما المصرية، برئاسة السيناريست والمخرج إبراهيم الموجي، وعضوية الدكتورة أمل الجمل، المخرج عادل الأعصر، وهشام سليمان، والناقدة الفنية ماجدة موريس، المخرج محمد ياسين، والدكتور وليد سيف عن جوائز الدورة الـ 49، والتي تنافس عليها 5 أفلام والتي عرضت في دور العرض المصرية لعام 2022.

وجاءت الأفلام كالتالي وهم «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، و«من أجل زيكو» للمخرج بيتر ميمي، و«ليلة قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، و«العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال، و«كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، وتم إعلان الجوائز على النحو التالى:

جوائز جمعية الفيلم

حصل المصور شريف مختار على جائزة أحسن تصميم أفيش عن فيلم «نبيل الجميل أخصائى تجميل»، وحصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج عن فيلم «ليلة قمر 14»، وحصل الممثل خالد أنور على جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن الفيلم نفسه، بينما حصل فيلم «من أجل زيكو» عللا جائزتي أحسن ممثلة دور أول للفنانة منة شلبي، بينما حصل كريم محمود عبدالعزيز على جائزة التمثيل دور أول رجال، بينما منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للفنان ماجد الكدواني عن دوره في فيلم «الجريمة».

وحصد المهندس أحمد أبو السعد جائزة أحسن مكساج صوت عن فيلمي «العنكبوت» و«كيرة والجن»، وتمكن فيلم «كيرة والجن» من الحصول على عدد آخر من الجوائز ومنها جائزة الامتياز في التمثيل الفنان كريم عبدالعزيز بالإجماع من لجنة التحكيم، وأحسن مؤثرات بصرية للمخرج تامر مرتضى، ومصممة الملابس ناهد نصرالله على جائزة أحسن ملابس، ومهندس الديكور باسل حسام على جائزة أحسن ديكور، بينما حصل هشام نزيه على جائزة أحسن موسيقى تصويرية، أما جائزة أحسن تصوير فحصل عليها مدير التصوير أحمد المرسي، جائزة أحسن مخرج لمروان حامد، بينما حصلت الفنانة رزان جمال على جائزة أحسن ممثلة دور ثانٍ، وحصل أيضا على جائزة أحسن فيلم عن عام 2022.

جوائز «كيرة والجن»

كما قررت لجنة التحكيم حجب جائزة أحسن سيناريو والمكياج لهذا العام من قبل أعضاء لجنة التحكيم والتى سيكون لها بيان توضيحى خاص بأسباب الحجب فى حفل الختام، وعلى الجانب الآخر حصل فيلم «كيرة والجن» على جائزة الجمهور من خلال الاستفتاء اليومي الذي يتم خلال أيام المهرجان.

وعلى الجانب الآخر أعلن إدارة المهرجان عن الأفلام العربية الثلاثة التي حصلت على أعلى تصويت في الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء الجمعية من بين 14 فيلما عرضت بدور العرض المصرية خلال عام 2022، وهي الفيلم الأردني «بنات عبد الرحمن» للمخرج زيد أبو حمدان، ومن لبنان حصل كل من فيلم «دفاتر مايا» للمخرجة جوانا حاجي توما والمخرج خليل جريج، وفيلم «البحر أمامكم» للمخرج إيلي داغر.

وأوضح مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان أن هذه الدورة استثنائية لأن هذا العام يمر 50 عامًا على تأسيس المهرجان والذى وضع قواعده ولائحته وتفاصيله بالتعاون مع الناقد الراحل سمير فريد، والناقد سامى السلامونى، مؤكدًا على أنه احتفال سنوى بالسينما المصرية، ويشهد له السينمائين من الفنانين والاعلام والصحافة بنزاهة جوائزه، حتى نال احترام الجميع على مدار سنواته الـ 49، مؤكدًا على شعار "نحو سينما مصرية.. مصرية"، والذى بمضمونه يكون قاعدة اختيار الأفلام وبمضمون هذا الشعار يكون منح الجوائز التى ترقى إلى مستوى السينما المصرية موضوعًا وفنًا.