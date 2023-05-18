متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي بمعرض «روائع الزخارف الإسلامية»

احتفل متحف كفر الشيخ، اليوم الخميس، باليوم العالمي للمتاحف، والذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام، بإقامة معرض مؤقت تحت عنوان «روائع الزخارف الإسلامية»، والذي يضم 18 قطعة، تُظهر روعة الفن الإسلامي، وجمال زخارفه الفنية المستوحاة من الدين، والتقاليد المتوارثة، حيث من المقرر أن يستمر المعرض حتى 18 أغسطس المقبل.

ندوات وورش للأطفال

كما نظم قسم التدريب بالمتحف، ندوة بعنوان «المتحف ودوره في المجتمع»، ونظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، أيضاً، ورشة حرف يدوية لإعادة التدوير للأطفال.

إقبال على متحف كفر الشيخ

وفي سياق متصل، شهد متحف كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من الزائرين في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية بالمتحف، وعرض المتحف على زائريه معلومات عن أهم القطع المعروضة، وتاريخ إنشاء المتحف، وغيرها من المعلومات الخاصة باليوم العالمي للمتاحف، والذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام.

ما هو اليوم العالمي للمتاحف؟

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي يقوم بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM، في 18 مايو من كل عام، وكان الهدف من الاحتفال به، إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف، وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إقامة هذه الأنشطة، وإطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع، وقد أُطلق اليوم العالمي للمتاحف هذا العام تحت شعار «الاستدامة وجودة الحياة».