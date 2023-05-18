ما أكثر أنواع الذهب المستورد رواجا في مصر؟.. «الشعبة» تجيب

ارتفاعات كبيرة في سوق الذهب خلال الفترة الماضية، دفعت الحكومة إلى التدخل بحزم للسيطرة على هذا الموقف، فقررت إعفاء واردات الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج، عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر، ما تبسبب في انخفاضات كبيرة بسوق الذهب، إذ بلغ سعر الجرام عيار 21 اليوم، 2195 جنيها، بعد أن وصل إلى نحو 2800 جنيه الفترة الماضية، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 1881 جنيها.

وكأي سلعة فإن للذهب أنواع تعد هي الأكثر رواجا في مصر، وأوضح هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن»، أن الذهب الذي يدخل مصر في معظمه من مشغولات عيار 21 أو سبائك عيار 24 من دول عربية، أما أبرز الموديلات فهي مشغولات إيطالية أو تركية، وذلك لتميز شكلها.

وأشار عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن عيار 18 وعيار 21 يجري استيرادهما بشكل كبير، وهي الأعيرة التي عليها الإقبال الأكبر، أما عيار 24 فهو خاص بالسبائك.

وأضاف «المغربي» لـ«الوطن»، أنه يجري استيراد الموديلات غير المتوافرة في البلاد وهي المختلفة من حيث الشكل عن الموجودة في مصر.

وأوضح أن هناك أعيرة مفضلة لدى مناطق معينة في البلاد، فمنطقة الصعيد مثلا ينتشر فيها عيار 21 وهو المفضل لأهلها، أما منطقة القاهرة ووجه بحري فتفضل عيار 18.

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب بشكل كبير وملحوظ في الأيام القليلة الماضية، واستمرت في الانخفاض حتى التعاملات الحالية اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2210 جنيهات للجرام، مقابل 2230 جنيهًا في التعاملات الصباحية اليوم، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدرة 20 جنيها.

أسعار الذهب في المحلات

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، 2526 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2210 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1894 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و680 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1986 دولارًا أمريكيًا للأوقية.