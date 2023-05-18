إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق بني سويف الفيوم

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين على طريق ديمو بني سويف الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة شخصين في حادث مروري

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق بني سويف الفيوم، ووجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتبين أنّ الحادث أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء مصابي الحادث

وتبين أنّ الحادث أسفر عن إصابة شخصين وهما: «باسم .م . إ» 33 سنة، مقيم بقرية باروط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«كامل . ع . ع» 39 سنة، مقيم بقرية باروط، مصاب بجروح وسحجات في الجسم.