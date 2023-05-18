تراجع جديد في أسعار الذهب عالميا بسبب بيانات البطالة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب تراجعاً جديداً في الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية، بعد صدور بيانات البطالة الأمريكية، اليوم الخميس، والتي أكدت على أن الوضع أفضل من التوقعات الخاصة به، لذلك انخفضت أسعار العقود الفورية للذهب لتسجل 1955 دولاراً للأوقية.

أسباب زيادة خسائر الذهب بقوة

وقالت لوري لوجان، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البيانات الأخيرة للبطالة وتحسن بيانات التضخم لا يبرر وقف عمليات رفع الفائدة الأمريكي، كما جاءت بيانات مؤشر فيلادلفيا للصناعات أفضل من التوقعات، حيث انكمش فقط بمقدار -10.4 نقطة، فيما توقع الخبراء أن ينكمش بنحو -19.8 نقطة.

وسجلت بيانات البطالة تلقي 242 ألف طلب إعانة بطالة، أقل من الأسبوع الماضي، عندما تلقى الاقتصاد 264 ألف طلب إعانة بطالة، وأفضل من التوقعات بتلقي 254 ألف طلب إعانة بطالة.

وتؤثر البيانات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة على أسعار الذهب، حيث جاءت أقوى من المتوقع وهذا يؤدي إلى تصورات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما لن يتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو، وبالتالي سيؤدي شبح ارتفاع أسعار الفائدة إلى هبوط للذهب وسط مكاسب الدولار وارتفاع مؤشراته.

أسعار الذهب في مصر

وعلى الصعيد المحلي، سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 2220 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 الأكثر نقاءً 2537 جنيهاً للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 مبلغ 1903 جنيهاً.