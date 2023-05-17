ما هو التوقيت المناسب لشراء الذهب؟.. الأسعار تسجل تراجعات ملحوظة

تتجه أسعار الذهب في السوق المحلي إلى مزيد من الانخفاض، خاصة مع التراجعات الملحوظة التي شهدها سعر المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفع كثير من المصريين إلى البحث عن إجابة للسؤال المثار: ما هو التوقيت المناسب لشراء الذهب؟.

جاء في تقرير لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتداول الذهب، أن انخفاض الأسعار محلياً جاء مدعوما بانخفاض أسعار الأونصة عالمياً تحت مستوى 2000 دولار، بالإضافة إلى صدور بيان رسمي، في مصر، يوضح كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الواردات من الذهب القادمة من الخارج.

زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي

ومن أبرز العوامل التي دفعت أسعار المعدن الأصفر للتراجع، قرار الحكومة الذي يسمح بشراء الذهب من الخارج دون دفع جمارك، مما ساهم في انخفاض الطلب على الذهب والسبائك والعملات في السوق المحلي، وهو ما زاد من المعروض وبالتالي تراجع الأسعار

كما أن إطلاق أول صندوق استثماري للذهب في مصر كان له صدى جيد في الأسواق، ويتابع شريحة عريضة من أسواق الذهب آلية عمل الصندوق وكيفية الاستثمار فيه كونه يفتح الباب أمام المواطنين أصحاب المدخرات القليلة لإمكانية الاستثمار في أسواق الذهب، ودون الحاجة لامتلاكه بشكل فعلي.

وتسود السوق حالياً حالة من الترقب في انتظار قرارات البنك المركزي غداً الخميس، الخاصة بانعقاد لجنة السياسة النقدية ومناقشة أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر بدوره على أسعار الذهب وحركة تداول المشغولات الذهبية.

«علشان متخسرش».. نصايح للبيع والشراء

ومن جانبة، قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن كل انخفاض في أسعار الذهب هو فرصة للشراء للاستفادة من السعر المنخفض.

واضاف في تصريحات لـ«الوطن» انه لا ينصح البيع في الوقت الحالي، خاصة وأن الذهب آداة طويلة المدى لحفظ قيمة المال، ومن الأفضل عدم البيع في الوقت الحالي مالم يكن هناك حاجة للأموال.