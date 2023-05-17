انخفاض أسعار الذهب للمرة الثالثة.. وعيار 18 بـ1894 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير وملحوظ في الأيام القليلة الماضية، واستمر في الانخفاض حتى التعاملات الحالية اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2210 جنيهات للجرام، مقابل 2230 جنيهًا في التعاملات الصباحية اليوم، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدرة 20 جنيها.

أسعار الذهب في المحلات

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، 2526 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2210 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1894 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و680 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1986 دولارًا أمريكيًا للأوقية.