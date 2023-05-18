المنسق العام للحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع الثاني

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس الأمناء أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل، بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة.

جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني

الأحد 21 مايو، المحور السياسي: الأحزاب السياسية (2 جلسة)، وقانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة).

الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي: لجنة الصناعة (2 جلسة)، ولجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة).

الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي: التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)، والقضية السكانية (2 جلسة).

الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة

وأوضح المنسق العام أن جلسات الأسبوع الثاني ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.