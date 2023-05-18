ضبط سائق سيارة نقل عطّل المرور بحركات استعراضية في المقطم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على «فيس بوك»، يتضمن قيام قائد سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بتعطيل حركة المرور وعمل بعض الحركات الاستعراضية والاحتكاك بعدد من السيارات بدائرة قسم شرطة المقطم، مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.

ضبط قائد سيارة النقل المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين أنه (مقيم بمحافظة الفيوم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين عدم وجود رخصة تسيير.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.