«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص في الأقصر: الزوجة والابن وراء الحادث

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بوفاة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز داخل مسكنه.

ضبط المتهمين في القضية

وذكرت الوزارة أنه تم تشكيل فريقا بحثيا بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من زوجة ونجل المجني عليه، مقيمان بدائرة المركز.

وأوضحت أنّه عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب خلافات بينهم، قاما على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب، وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.