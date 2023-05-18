موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
06:50 م | الخميس 18 مايو 2023
امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023
طرح الآلاف من أولياء أمور التلاميذ، سؤالًا حول نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم، متسائلين عن موعد إعلان النتيجة فضلًا عن موقع وزارة التربية والتعليم للصف الخامس الابتدائي، بالإضافة إلى معنى الألوان في النتيجة، وأيضًا تقسيم وتوزيع الدرجات، كي يتمكنوا من الاطمئنان على مستوى أبنائهم.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023
وقالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حول موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، أنّ أعمال التصحيح كانت تجري يومًا بيوم داخل المدارس.
وأضاف أحمد سالم مسؤول الإعلام بالمديرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أعمال الرصد والمراجعة مستمرة، تمهيدًا لإعلان النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن إعلانها داخل كل مدرسة على حدة.
موقع وزارة التربية والتعليم للصف الخامس الابتدائي
ومن المقرر أنّ تُطرح نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم القومي، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:
الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنــــا.
- اختيار نتائج سنوات النقل.
- إدخال الرقم القومي للطالب.
- اختيار المرحلة الدراسية الابتدائية.
- اختيار العام الدراسي 2022/2023.
- اختيار الصف الدراسي الخامس.
- اختيار الفصل الدراسي آخر العام.
- الضغط على عرض النتيجة.
معنى الألوان في نتيجة الصف الخامس الابتدائي
وأوضحت مديريات التربية والتعليم، في بيان سابق لها، معنى الألوان في نتيجة الصف الخامس الابتدائي، التي جاءت كالتالي:
- الأزرق: يعني أنّ التلميذ فاق كل التوقعات وحصل على درجة تتراوح بين 85 و100 درجة.
- الأخضر: يعني أنّ التلميذ امتلك المعارف المطلوبة وحصل على درجة تتراوح بين 65 و84 درجة.
- الأصفر: يعني أنّ التلميذ يحتاج إلى بعض الدعم وحصل على درجة تتراوح بين 50 و64 درجة.
- الأحمر: يعني أنّ التلميذ لم يتقن المعارف المطلوبة ويحتاج إلى دعم كبير وحصل على درجة تتراوح بين 1 و49 درجة.
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