موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم

طرح الآلاف من أولياء أمور التلاميذ، سؤالًا حول نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم، متسائلين عن موعد إعلان النتيجة فضلًا عن موقع وزارة التربية والتعليم للصف الخامس الابتدائي، بالإضافة إلى معنى الألوان في النتيجة، وأيضًا تقسيم وتوزيع الدرجات، كي يتمكنوا من الاطمئنان على مستوى أبنائهم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

وقالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حول موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، أنّ أعمال التصحيح كانت تجري يومًا بيوم داخل المدارس.

وأضاف أحمد سالم مسؤول الإعلام بالمديرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أعمال الرصد والمراجعة مستمرة، تمهيدًا لإعلان النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن إعلانها داخل كل مدرسة على حدة.

موقع وزارة التربية والتعليم للصف الخامس الابتدائي

ومن المقرر أنّ تُطرح نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم القومي، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنــــا.

اختيار نتائج سنوات النقل. إدخال الرقم القومي للطالب. اختيار المرحلة الدراسية الابتدائية. اختيار العام الدراسي 2022/2023. اختيار الصف الدراسي الخامس. اختيار الفصل الدراسي آخر العام. الضغط على عرض النتيجة.

معنى الألوان في نتيجة الصف الخامس الابتدائي

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، في بيان سابق لها، معنى الألوان في نتيجة الصف الخامس الابتدائي، التي جاءت كالتالي: