مقرر «المشاركة السياسية بالحوار الوطني» يطالب بقانون يراعي المرأة المعيلة

قالت البرلمانية سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المشاركة السياسية بالحوار الوطني، إن أي تشريع جديد يخص الوصاية على المال في الأسرة وأموال القصر، يكون له ضوابط حاكمة، لكن الهدف الأساسي من التعديل هو جعل وصاية الأم على الأولاد بعد الأب تلقائية.

السعيد: هذه الضوابط تشمل حالات مثل زواج الأم

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز، أن هذه الضوابط تشمل حالات مثل زواج الأم، وهنا ستكون هناك مادة تحدد لمن تؤول ولاية الأولاد.

الولاية للأم مباشرة بعد الأب

وتابعت أن اليوم لدينا نسبة كبيرة من السيدات المعيلات في المجتمع المصري حتى مع وجود الزوج، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تشريع يراعي هذه الأعداد الموجودة في المجتمع، لكن لا بد أولا وجود تعديل يجعل الولاية تنتقل للأم مباشرة بعد الأب.