مراجعات مجانية لطلبة الشهادة الإعدادية بمركز شباب زفتى

نظَم مركز شباب مدنية زفتي، التابع لإدارة الشباب والرياضة بزفتي، بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، مراجعة نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمجان، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والمحاسب يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك داخل القاعة الرئيسية بمركز الشباب، بمشاركة مدنية من أعضاء مركز شباب زفتي،

دون مبالغ مالية

وشارك عدد كبير من الطلاب في المراجعة النهائية، من قبل أساتذة متخصصين في المادة وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ودون تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب.

ومن جانبة أكد محمد فوزي فودة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، أن مراكز الشباب تشهد تنمية حقيقية في جميع المجالات في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية إبداعية تنويرية، استعدادات مراكز الشباب وجاهزيتها لاستضافة كافة الفاعليات والبطولات.

أيام الامتحانات

وأنه بالتعاون مع الإدارة التعليمية بزفتي، بقيادة جيهان مصطفي صابر، وتحت إشراف مدريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وبمشاركة من بعض مؤسسات العمل المدني، ومحبي العمل العام والخيري من أعضاء مركز شباب زفتي، لم يتم تحميل أولياء الأمور بأي أعباء مالية حيث تم تقديم المراجعة بالمجان نهائيًا، وتجمل العبء المالي المشاركين من المجتمع المدني.

واكد محمد عادل، صاحب أحد مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الفاعلية، أن المراجعات مستمرة من اليوم، وحتي آخر أمتحانات الشهادة الإعدادية وسيتم تكرارها في الثانوية العامة لرفع العبء هن كاهل الأسرة ومشاركة مجتمعية مشروعة من كافة محبي العمل العام، مؤكدًا تبني الفكرة بمجرد طرحها من أجل مساعدة الطلبة وأولياء أمورهم.

من جهتهم وجه أولياء الأمور شكرهم لمركز شباب زفتي، والإدارة التعليمية بزفتي، ولمنظمات المجتمع المدني التي تحملت عبء الإنفاق على مثل هذه الفعالية التي تتميز عن أي دروس خصوصية حيث تم اختيار أكفأ المعلمين والاستعانة بهم في المراجعات.