«التعليم» تعلن إتاحة حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة
كتب:
أميرة فكري
06:20 م | الأحد 19 يونيو 2022
وزارة التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة حصص مراجعة نهائية لمختلف المواد التعليمية لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخدمات المجانية لأبنائها الطلاب، وذلك عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/c/MoEEgyptEduStream/videos
وتشمل المراجعات المواد داخل وخارج المجموع، التي تهدف للتدريب على المفاهيم والتأكيد على نواتج التعلم التى تهدف الاختبارات لقياسها فى النظام الحديث، كما تم بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات إتاحة فيديو شرح لما يجب معرفته عن نظام البابل شيت.