«التعليم» تطرح مراجعة نهائية لطلاب «4 ابتدائي».. الامتحان الأحد

ساعات قليلة وينطلق امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، والمقرر انعقاده يوم الأحد المقبل الموافق 5 ديسمبر، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان يعقد ورقيًا وتشمل كل مادة 10 أسئلة يتم وضعها من قبل موجهي الأوائل في الإدارات التعليمية، موضحة أنها وفرت شرحًا مبسطًا لنوعية الأسئلة على قناة مدرستنا التعليمية.

في البداية حثت قناة «مدرستنا التعليمية» طلاب الصف الرابع الابتدائي، تذكر علامات الرفع، عن طريق النشاط الوارد في صفحة 111 في الكتاب المدرسي، وذلك من درس «علامات رفع المبتدأ والخبر» في مادة اللغة العربية.

ومن خلال فيديو لقناة مدرستنا التعليمية، على صفحتها الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، شددت على الطلاب بضرورة دراسة معاني كلمات «Roots \ Seeds \ Leaf» في مادة اللغة الإنجليزية، والتعرف على الفروق بينهم، من خلال صور توضيحية في تمرين «Look and write» من درس «Desert animals» من خلال فيديو تعليمي.

وطرحت وزارة التربية والتعليم، عبر قناة مدرستنا التعليمية، سؤالاً حول الاحتياجات اللازمة للعناية بالنباتات في المنزل، لطلاب الصف الرابع الابتدائي، من درس «رعاية نباتات الزينة» في مادة «المهارات المهنية»، مشددة على الطلاب بضرورة التعرف على الإجابة في الفيديو الذي تم بثه.

وأوضحت الوزارة، كيفية تطبيق قوانين ومفاهيم المحيط والمساحة لطلاب الصف الرابع الابتدائي من خلال مجموعة من الأسئلة في فيديو تعليمي لدرس «المساحة» في مادة «الرياضيات».