كاتب صحفي لبرنامج «الحوار الوطني»: الهوية المصرية تتشكل من القوى الناعمة

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن أغلى ما تملكه مصر على الإطلاق هو قوتها الناعمة، وهي الحارس الأمين لمصر، وليس الفن فقط بل الدبلوماسية أيضا تعتبر من القوى الناعمة.

الشعب تمسك بعناصر هويته

وأضاف شريف عارف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الهوية المصرية من العهد الفرعوني للعصر الحديث تشكلت من القوى الناعمة لمصر، فمصر ظلت تحت الاحتلال الإنجليزي 70 عاما ولم تتأثر لغة الشعب نتيجة تمسكه بعناصر هويته.

وأوضح أن التحديات المتغيرة سياسيا واقتصاديا تواكبها تحديات أمام الهوية، والحفاظ على الهوية يعني مواجهة أي تهديد للغتهم ولا طباعهم ولا موروثهم الشعبي، وهذا لن يتحقق سوى بوجود نقاط ودعائم للحفاظ على الهوية.

الوعي الجمعي ليس مسؤولية جهة واحدة

ولفت إلى أن الوعي الجمعي ليس مسؤولية جهة واحدة، بل كل مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع مسؤولين عنه، أيضا آليات مواجهة الهجوم على الهوية في الواقع الافتراضي لا بد من تطويرها، هناك موجة من كتابة التاريخ الموازي لمصر على الإنترنت وبكثافة وفجاجة، والمعركة هناك أهم من المعركة على الأرض، وتطوير مواجهة هذه الحرب يحتاج لتطوير الأدوات.