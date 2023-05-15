دورة تدريبية للعاملين بكل فنادق الجمهورية حول «الوعي الأمني بالسياحة»

قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والسفارة البريطانية بالقاهرة، نظمت دورات متخصصة للعاملين بالفنادق، مدة كل دورة 4 ساعات تدريبية تحت مسمى الوعي الأمني للعاملين بالسياحة.

تطوير مهارات جميع العاملين بالفنادق

وأضاف نصار، في تصريحات صحفية، أن تلك الدورات جاءت في إطار سعي الغرفة لتطوير مهارات جميع العاملين بالفنادق بمستحدثات الخدمة الأمنية المتطورة من المنظور الأوروبي وأهمية ذلك للحفاظ على الصورة الذهنية الإيجابية ولجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.

الحد الأقصى المشارك في كل دورة هو 50 عاملا

ولفت إلى أن الفئة التي تم استهدافها من العاملين بالمنشآت الفندقية للحصول على تلك الدورات هم موظفو قسم الأمن بالفنادق بشكل خاص وكل العاملين بالمنشآت الفندقية بشكل عام، موضحا أن الحد الأقصى المشارك في كل دورة هو 50 عاملا.

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه في إطار حرص الغرفة على مصالح الأعضاء وتنمية العنصر البشري بالقطاع الفندقي، واتساقا مع توجه الدولة المصرية للتحول الرقمي لمواكبة التقدم العالم، فإنها ستنظم دورة تدريبية للعاملين بالفنادق بعنوان «مقدمة في التسوق الرقمي وإدارة الإيرادات والتوزيع»، وذلك لمدة 3 أسابيع في الفترة من 5 إلى 21 يونيو المقبل، علما بأن آخر موعد للاشتراك بتلك الدورات هو يوم 28 مايو الجاري.