بعد قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.. تعرف على أسعار الذهب الآن

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وبعد صدور قرار المركزي بتثبيت الفائدة، استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، دون تغيير، وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة، في محلات الصاغة.

أسعار الذهب في الصاغة

وعقب قرار تثبيت الفائدة، سجل الذهب عيار 24، مساء اليوم الخميس، نحو 2537 جنيهاً للجرام، ويستخدم عيار 24 في صناعة السبائك نظرا لنقائه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2220 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1903 جنيهاً، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1480 جنيهاً.

وسجل سعر الجنيه الذهب 17 ألف و760 جنيهاً.