خبير اقتصادي: تثبيت الفائدة يساعد في استقرار أسعار الذهب

أكد سعيد إمبابي، الخبير في شؤون الذهب، والمدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، سيؤدي بالتبعية لاستقرار حركة الأسعار بسوق الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة السياسات النقدية، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

تأثير الفائدة على سعر الذهب

وأوضح «إمبابي»، في تصريحات له قبل قليل، أن تحريك أو تثبيت أسعار الفائدة يؤثر بالتبعية على سعر صرف الدولار بالسوق واسعار الذهب، حيث أن اسعار الدولار ستظل مستقرة، وأضاف أن قرار التثبيت جاء بناءً على تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 30.6 %، ما دفع المركزي إلى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع الحالي، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه والحفاظ على استقرارها.

ولفت إلى أن تكرار رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى حالة من عدم الانضباط في الأسواق، وارتفاع الأسعار و تآكل القوة الشرائية، وبالتالي الاتجاه إلى تجميد الأموال فى الأصول وعدم استخدمها فى مشاريع تنموية، ويدفع التجار والمصنعين لرفع الأسعار بغرض التحوط من تآكل العملة المحلية، ما يضغط على المستهلك النهائي.

تقلبات سعرية في نطاق محدود

وأشار إلى أن أسعار الذهب شهدت حالة من التقلبات السعرية في نطاق محدود قبيل انتهاء تعاملات اليوم الخميس، حيث بدأ جرام الذهب عيار تعاملات اليوم عند مستوى 2210 جنيهات وارتفاع لمستوى 2235 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2220 جنيهًا، ويترقب السوق اختتام التعاملات مساء اليوم، بينما شهدت الأوقية تراجعًا حادًا بقيمة 29 دولارًا خلال تعاملات اليوم لتسجل مستوى 1958 دولاراً.