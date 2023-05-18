غلق منشأتين لتصنيع الأعلاف أسبوعين بكفر الشيخ لضبط أكثر من 10 أطنان قمح بهما

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً بغلق منشأتين لمدة أسبوعين، لضبط الحملة المشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين أكثر من 10 أطنان قمح، وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم إغلاق المنشأتين شهراً.

غلق منشأتين لتصنيع الأعلاف

وتضمن القرار غلق مصنع أعلاف بقرية كفر المرازقة، التابعة لمركز قلين، لضبط 4 طن و900 كيلو قمح بالمصنع، وتحرر المحضر رقم 2442 جنح مركز قلين، وغلق مدشة حبوب بقرية قمسيون شرق، التابعة لمركز مطوبس، وضبط 5 أطنان و865 كيلو قمح، وتحرر المحضر رقم 854 جنح مركز مطوبس.

ضبط أكثر من 10 أطنان قمح بالمنشأتين

وكانت الحملة المشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، والرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط أكثر من 10 أطنان قمح بالمنشأتين، وجرى التحفظ على المضبوطات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.