«بنات السلة» بجامعة كفر الشيخ يحصد الميدالية الفضية في بطولة الشهيد الرفاعي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة على المركز الثاني «ميدالية فضية» في لعبة كرة السلة «بنات»، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة الـ50 «الشهيد الرفاعي»، التي أُقيمت في جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.

رئيس الجامعة يهنئ الطالبات الفائزات على المشاركة المُشرفة

وهنأ «دسوقي»، الطالبات الفائزات على المشاركة المُشرفة، مشيداً بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، مشيراً إلى حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

وقال «دسوقي»، إن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، ووجّه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، والتعلم الدائم، واكتساب الخبرات، والتواصل مع الأساتذة، والاستفادة من خبراتهم، والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

أسماء الطالبات الفائزات

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالبات الفائزات لحصولهم على المركز الثاني والميدالية الفضية، لافتاً إن فريق السلة «بنات» جاء بمشاركة الطالبات «هبة عليبة، بكلية التجارة، ومنة الله أبو طاحون، بكلية الآداب، وشهد عقيبي، بكلية الآداب، وآلاء النجار، بكلية التربية، ونغم وليد، بكلية العلاج الطبيعي، ونوران السقا، بكلية التجارة، وأميرة أبو الضراير، بكلية العلاج الطبيعي، ومي إبراهيم، بكلية التجارة، وريهام الفقي، بكلية الصيدلة، وشهد زايد، بكلية الطب، وإيمان سمير، بكلية التربية الرياضية، وسلمي أبو شادي، بكلية الطب البيطري، ومريم خير الدين، بكلية التمريض، وخلود مصطفي، بكلية التربية الرياضية، وأميرة سعد، بكلية التربية الرياضية».

جاء ذلك، بإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ، والدكتور أحمد شبل، المدير الفني للفريق، ويشرف على المنتخبات الرياضية إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وياسر لطفي البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي، ومشرف الفريق كابتن إيهاب فوزي.