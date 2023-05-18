رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

وصل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، للمشاركة في القمة العربية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، المقرر أن تبدأ أعمالها غداً الجمعة.

استقبال «المنفي» بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

وكان في استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.