الرئيس التونسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية الـ32 بجدة

وصل إلى مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، الرئيس التونسي قيس بن سعيد، للمشاركة في القمة العربية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، التي تبدأ أعمالها غداً الجمعة.

استقبال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

كان في استقبال الرئيس التونسي، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.