رئيس الصومال يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية الـ32 بجدة

وصل إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، الرئيس الصومالي، الدكتور حسن شيخ محمود، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي من المقرر أن تبدأ أعمالها غداً الجمعة.

استقبال الرئيس الصومالي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

كان في استقبال الرئيس الصومالي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، كل من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال، أحمد بن محمد صالح المولد، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية، فهد الصهيل.