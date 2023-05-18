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الرئيس السوري يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية الـ32 بجدة

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أ ش أ
08:08 م | الخميس 18 مايو 2023
بشار الأسد

بشار الأسد

وصل إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، الرئيس السوري، بشار الأسد، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ32، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي من المقرر أن تبدأ غداً الجمعة.

استقبال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

كان في استقبال الرئيس السوري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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