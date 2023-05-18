أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: يجوز اشتراك اثنين في «سُبع» الأضحية

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز اشتراك أكثر من فردين في الأضحية لو كانت خروفا، لافتا إلى أن سعر الخروف هذا العام وصل إلى مبلغ كبير فالبعض ممن كانوا يضحون الأعوام الماضية لن يستطيعوا هذا العام وبالتالي يمكن أن يشاركوا في الأضاحي ولا مانع من هذا.

شراء الأضحية بالاشتراك

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «السنة اللى فاتت كان واحد يقدر يشتري خروف كان سعره 3000 جنيه لكن هذا العام الأمر صعب، عادي يشترى مع اثنين تاني مفيش مشكلة، لا تحرموا أنفسكم من الأضحية، وممكن اثنين يشاركوا في سبع عجل، وتكون نيتهم يا رب مش قادرين أكثر من كده، اقبل أضحيتنا».

قناة الناس بشكل جديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.