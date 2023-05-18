هل يجوز الوضوء بماء مستعمل عدة مرات؟.. عالم أزهري يجيب عبر قناة الناس

رد الشيخ عويضة عثمان، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة حول استخدام مياه الوضوء عدة مرات خاصة أنها سيدة كبيرة في السن، قائلا لها إنه إذا كان الماء لم يرفع به حدث لا يسمى مستعملا، متابعا: «الماء يكون من الغسلة الأولى، وإذا كانت الغسلة الثانية لا يسمى حدثا لأن الحدث رفع من الغسلة الأولى، ولو الغسلة الثالثة لم يرفع بها حدث لأن الحدث رفع من الغسلة الأولى».

لا يجوز استخدام الماء المتساقط

وأضاف «عثمان»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوي الناس»، المذاع على قناة الناس، أن الإنسان إذا غسل رجله مرة هذا الماء المتساقط لا يجوز أن يستخدم مرة ثانية في رفع الحدث، لأنه ماء رفع به حدث، وبالتالي لا يجوز أن تتوضأ بهذا الماء مرة أخرى.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.