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«أزهري» عبر قناة الناس: بر الوالدين فريضة كالصلاة والصوم والزكاة

كتب:

محمد عزالدين
06:58 م | الخميس 18 مايو 2023
الدكتور أيمن الحجار

الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن علاقة الابن بوالديه علاقة قوية للغاية، والقرآن الكريم نبه وجعلها كأنها من الفرائض التي يؤديها الإنسان كالصلاة والصوم والزكاة.

بر الوالدين فريضة من الفرائض

وأضاف «الحجار»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أن بر الوالدين فريضة من الفرائض التي لا ينفع الإنسان فيها أي نوع من أداء الأعمال الصالحة إلا إذا كان بارا بوالديه.

وأشار إلى أن عقوق الوالدين يحرم على الإنسان دخول الجنة، ويجب على الأبناء، الدعوة للوالدين بالرحمة مثلما ربوهم وهم صغار، وهذا هو معنى الوفاء.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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