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استشاري صحة نفسية عبر قناة الناس: ابتعد عن هؤلاء البشر لتحقق أهدافك

كتب:

محمد عزالدين
05:42 م | الخميس 18 مايو 2023
الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية

الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إنه يجب الابتعاد بقدر الإمكان عن الأشخاص الذين نستشعر بأنهم قنابل موقوتة في حياتنا يمكن أنّ تنفجر في وجوهنا في أي وقت، ويصدرون لنا الطاقة السلبية وبالتالي، يكونون بمناسبة عائق عن تحقيق الأهداف.

ابتعد عن هؤلاء الأشخاص

وأضاف «هندي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس: «لابد من الابتعاد عن الناس الذين يرغبون في تبديل حياتنا وشخصيتنا، ويفقدونا هويتنا ويغيرونا من حال إلى حال، وهؤلاء موجودين في أي تجمع، سواء تجمع أسري أو عائلي أو وظيفي».

وتابع: «علينا الابتعاد عن الصديق الحاسد الغلاوي الحاقد، الذي يرغب في تبديل ضحكتنا بآهات، ودائمًا ما يعطينا الكلمة في صورة دعابة أو هزار».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي ، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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