خبير سياحي يطالب بخفض تكلفة الطيران لتحفيز الاستثمار وجذب السياح

طالب مصطفى النجار، الخبير السياحي، بمراجعة الاستثمار في مجال الطيران الخاص، مؤكدًا أن مصر للطيران تجلب فقط ٥% من السائحين، في حين يأتي أغلب السائحين من خلال الطيران الأجنبي وغيره، لافتا إلى أن السبب في ذلك التكلفة المرتفعة.

الاستثمار السياحي

وأوضح مصطفى النجار، خلال فعاليات جلسة وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، ضمن لجنة السياحة بالحوار الوطني، أن فكرة الاستثمار السياحي في أنماط محددة مهم جدا، مشيرًا إلى أن هناك 47 جهة تراقب على الفنادق، يجب أن يمر عليها المستثمر، وأن تكون الكلمة النهائية لوزارة السياحة.

مميزات جديدة للترفيه على السائحين

وقال الخبير السياحي، إنّ الاستثمار السياحي يجب أن يكون في الظهير الخلفي للاستثمار من خلال الكافيهات، ووضع مميزات جديدة للترفيه على السائحين.