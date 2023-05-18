من 50 جراما إلى كيلو.. اعرف سعر الذهب اللي معاك بكام دلوقتي؟

يعد البحث عن أسعار الذهب أكثر ما يشغل المصريين في الوقت الحالي في ظل انخفاض أسعاره خلال هذا الأسبوع بعد الارتفاعات غير المسبوقة في سعره خلال الفترة الماضية.

الارتفاعات التي دفعت الحكومة إلى التدخل بحزم للسيطرة على هذا الموقف، فقررت إعفاء واردات الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج، عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر، ما تبسبب في انخفاضات كبيرة بسوق الذهب، إذ بلغ سعر الجرام عيار 21 اليوم، 2195 جنيها، بعد أن وصل إلى نحو 2800 جنيه الفترة الماضية، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 1881 جنيها.

أسعار الذهب من 50 جراما إلى 1000 جرام

ونوضح لكم في هذا التقرير سعر الذهب إذا كنت تمتلك 50 جراما وصولا إلى 1000 جرام، وذلك باعتبار أنه من عيار 21 الأكثر شيوعا، والذي وصل اليوم 2195 جنيها دون حساب المصنعية في حال البيع:

50 جراما من الذهب بـ109 آلاف و750 جنيها

100 جرام من الذهب بـ219 ألف و500 جنيه

200 جرام من الذهب بـ439 ألف جنيه

300 جرام من الذهب بـ658 ألف و500 جنيه

400 جرام من الذهب بـ878 ألف جنيه

500 جرام من الذهب بـ مليون و97 ألف و500 جنيه

600 جرام من الذهب بـ مليون و317 ألف جنيه

700 جرام من الذهب بـ مليون و536 ألف و500 جنيه

800 جرام من الذهب بـ مليون و756 ألف جنيه

900 جرام من الذهب بـ مليون و975 ألف ونصف

1000 جرام من الذهب بـ 2 مليون و195 ألف جنيه

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب بشكل كبير وملحوظ في الأيام القليلة الماضية، واستمرت في الانخفاض حتى التعاملات الحالية اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.