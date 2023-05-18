أسعار الذهب في أكثر 10 دول تضم أعدادا كبيرة من المصريين

تختلف أسعار الذهب عالمياً في مختلف دول العالم، خاصةً الدول التي يتواجد بها المصريون بكثرة، مثل دول الخليج العربية، أو الدول الأوروبية، أو الولايات المتحدة الأمريكية.

أسعار الذهب في الإمارات

وجاء سعر عيار الذهب 21 بسعر 205.72 درهم مقابل 207.04 درهم في بداية المعاملات وجاءت أسعار الأعيرة المختلفة في نهاية المعاملات اليوم وسعر جرام الذهب عيار 24 بسعر 235.1 درهم إماراتي، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 205.72 درهم، في حين يباع جرام الذهب عيار 18 بسعر 176.33 درهم.

أسعار الذهب في السعودية

وصل جرام الذهب عيار 24 قيراط، بسعر 238.34 ريال سعودي بما يعادل 63.56 دولار أمريكي، فيما يباع جرام الذهب عيار 18 قيراط بمتاجر السعودية بسعر 178.76 ريال سعودي ما يعادل 47.67 دولار أمريكي، بينما وصل وسعر الجرام الواحد لعيار 21 عند 208.55 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الكويت

ووصل جرام الذهب عيار 21 إلى 17,221 دينارًا كويتيًا، فيما وصل عيار 22 إلى 18,04 دينار كويتي، في الوقت الذي وصل سعر عيار 24 الأكثر نقاءً ومبيعًا في الكويت إلى 19,682 دينارًا.

أسعار الذهب في قطر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 لـ 228.67 ريال قطري، فيما وصل سعر سعر جرام الذهب عيار 22 لـ 209.62 ريال قطري، في الوقت الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 200.09 ريال قطري.

أسعار الذهب في الأردن

ووصل سعر جرام عيار 24 لـ44.67 دينار أردني، في الوقت الذي سجل سعر جرام عيار 22 لـ 40.95 دينار أردني، فيما وصل سعر جرام عيار 18 لـ 33.5 دينار أردني.

أسعار الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 لـ 62.80 دولار أمريكي، فيما وصل جرام الذهب عيار 21 لـ 54.94 دولار، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 لـ 47.09دولار

أسعار الذهب في إيطاليا

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 لـ 58.41 يورو، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 51.11 يورو، في الوقت الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 18 لـ 43.80 يورو

أسعار الذهب في فرنسا

ووصل سعر جرام الذهب فيها عيار 24 لـ 58.45 يورو، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 51.15 يورو، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 لـ 43.84 يورو.

أسعار الذهب في ألمانيا

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 58.46 يورو، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حتى الآن 51.15 يورو، في الوقت الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حتى الآن 43.84 يورو

أسعار الذهب في بريطانيا

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 50.56 جنيه إستراليني، في الوقت الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حاليا 44.24 يورو، في الوقت الذي أصبح سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 37.91 يورو.