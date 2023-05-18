كم خسر الذهب في أسبوع؟.. 325 جنيها في الجرام

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة، حيث سجلت أسعار المعدن النفيس تراجعات متتالية، ليتكبد خسائر وصلت لمئات الجنيهات في الجرام، خلال أسبوع، نتيجة عدة عوامل دفعت أسعار الذهب للتراجع.

ودفع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة اليوم الخميس، الكثيرين للتساؤل عن تراجعات أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ووفق بورصات وأسعار تداول الذهب وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، فقد بلغت الخسائر التي لحقت بالمعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، 325 جنيهاً.

وسجل جرام الذهب عيار 21 في تعاملات اليوم الخميس، 2225 جنيهاً، مقارنة بسعر 2550 جنيهاً للجرام في تعاملات الخميس الماضي.

أسعار الذهب في محلات الصاغة الأن

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، كالتالي: 2543 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2225 جنيهاً، وعيار 18 بسعر 1907 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و800 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1955 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

وبدأت أسعار الذهب في الانخفاض الأسبوع الماضي، بعد إعلان الحكومة بمبادرة بإعفاء واردات مصر من المعدن الأصفر جمركيًا، والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة فقط، وكذلك مبادرات خفض أسعار المصنعية، وانخفاض الطلب.