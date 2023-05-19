مواعيد متحف الغردقة 2023 وأسعار التذاكر.. مساحته 10 آلاف متر

يستقبل متحف الغردقة مئات الزائرين يومياً من المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من رواد الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة تزامنا من ارتفاع معدلات حركة الرحلات الوافدة إلى الغردقة حيث يفتح المتحف أبوابه من الساعة العاشرة صباحا.

متحف الغردقة 2023 وأسعار التذاكر

وتقدم الوطن خدمة مواعيد متحف الغردقة 2023 وأسعار التذاكر وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمتاحف وتختلف أسعار تذاكر متحف الغردقة 2023‪ بين المصريين والأجانب حيث خصصت إدارة متحف الغردقة أسعار خاصة للمصريين والطلاب تختلف عن أسعار التذاكر للأجانب

مواعيد متحف الغردقة 2023 وأسعار التذاكر

وكشفت نيرمين حافظ مدير العلاقات العامة والإعلام بمتحف الغردقة في تصريحات لـ«الوطن» أن مواعيد زيارة متحف مفتوح من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 مساءً لافتة إلى أن شباك التذاكر يغلق في الثانية عشرة مساءً والفترة المسائية الساعة تبدأ 5 مساءاً وحتى 11 مساءً طوال أيام الأسبوع.

أسعار تذاكر متحف الغردقة

وأشارت حافظ إلى أن أسعار تذاكر متحف الغردقة للمصري 80 جنيها وللطالب المصري 40 جنيها، وللأجنبي 200 جنيه وللطالب الأجنبي 100 جنيع والأسعار شاملة دخول صالة العرض المتحفي وصورة فوتوغرافية من الاستوديو والدخول إلى المنطقة الترفيهية والتجارية والكافتريات والمطاعم والبازارات بالمجان بدون أي رسوم.

متحف الغردقة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف

كانت احتفلت إدارة متحف الغردقة أمس باليوم العالمي للمتاحف بحضور مصريين وأجانب وسمحت إدارة المتحف للجمهور الدخول بالمجان تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

متحف الغردقة

يذكر أن متحف الغردقة هو أول متحف للآثار بالشراكة مع بين الحكومة والقطاع الخاص أنشئ على مساحة 10 آلاف متر وتبلغ تكلفتها 160 مليون جنيه تحملها الشريك القطاع الخاص ويضم أكثر من 200‪0 قطعة اثرية أصلية تحكي تاريخ جميع العصور ابتداءً من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور الحديثة.