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احتجاج الخارجية السودانية على زيارة مستشار قائد الدعم السريع لجوبا

كتب:

أ ش أ
11:19 م | الخميس 18 مايو 2023
الخارجية السودانية

الخارجية السودانية

قدمت وزارة الخارجية السودانية مذكرة احتجاج رسمية إلى حكومة جمهورية جنوب السودان، اليوم الخميس، على خلفية سماحها لمستشار قائد قوات الدعم السريع بزيارة جوبا، وإقامة مؤتمر صحفي في ختام الزيارة بحضور مسؤولين كبار من حكومة جمهورية جنوب السودان.

احتجاج لدى حكومة جنوب السودان

وعبرت الوزارة، من خلال المذكرة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الخميس، عن احتجاجها الشديد واستغرابها لهذا التصرف، من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان.

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بقلم أ ش أ