الجامعات: انتظام أعمال التسجيل للطلاب العائدين من دول السودان وروسيا

تنتظم الجامعات الأهلية والخاصة في استقبال الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات.

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن»، الالتزام بكل الإجراءات والقواعد فيما يتعلق بتنسيق الطلاب المصريين الدراسين تلك الجامعات، منوهين إلى أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات بشأن أعمال التقديم والالتحاق حتى الآن، وأن هناك تنسيق تام مع الأعلى للجامعات بشان أعمال القبول.

الجامعات الخاصة: أماكن شاغرة بمختلف الكليات للراغبين في التقديم

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الجامعات منتظمة في استقبال الطلاب العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان، وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، موضحة أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات بشأنها وأن هناك أماكن شاغرة بمختلف الكليات متاحة أمام الطلاب الراغبين في التحويل، وفقاً للنسبة المقررة من قبل الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ أعمال التقديم بمختلف الكليات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، لافتًا إلى أنَّه يجرى العمل لاستقبال كل الطلاب، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات القبول للطلاب الدراسين في الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.