تعرف على وظائف 2023 للجامعات التكنولوجية في المحافظات.. «إدرايين وفنيين»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وجود العديد من الوظائف الشاغرة بالجامعات التكنولوجية 2023، تطلب عدد من الوظائف الإدارية في الجهاز الإداري لها.

وظائف الجامعات التكنوبوجية

وأوضحت الوزارة وفق منشور صادر عنها، أنّه في إطار جهود الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وتوفير احتياجات المجتمع المختلفة من الكوادر القادرة الحديثة، مطلوب شغل عدد من وظائف الإدارة العليا والوظائف الأكاديمية والإدارية في الجامعات التكنولوجية، كما يلي.

- الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.

- الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة.

- الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر.

- الجامعة التكنولوجية بمدينة برج العرب.

- الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد.

- الجامعة التكنولوجية بسمنود.

تفاصيل الوظائف

أولاً: وظائف الإدارة العليا:

- رئيس جامعة تكنولوجية.

- نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب.

- نائب رئيس جامعة لشؤون الخدمات والتدريب.

- أمين جامعة.

- ثانيا: الوظائف الأكاديمية «أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة»

- أستاذ حاصل على الترقية من خلال لجان الترقي التابعة للمجلس.

- أستاذ مساعد «حاصل على الترقية»

- مدرس حاصل على درجة الماجستير.

- معيد حاصل على درجة البكاوريوس في التخصص بتقدير لا يقل عن جيد جدا.

ثالثا: وظائف الجهاز الإداري:

- أخصائيون

شؤون تعليم وطلاب وشؤون قانونية - نشاط اجتماعي - شؤون إدارية - مشتريات - مكتبات - طب بشري.

- فنيون

- صيانة - ورش - مخازن - تمريض - معامل

- خدمات معاونة - أمن إداري - سائقين

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه يمكن التقديم للجامعة التي تقع في النطاق الجغرافي لمكان إقامة المتقدم، وعدم التقدم في أكثر من جامعة تكنولوجية.