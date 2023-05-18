أفضل 3 طريق للسفر خارج مصر بدون لغة ومصاريف.. اعرف الشروط

يحاول الكثير من الأفراد السفر خارج مصر ولمن يواجهم عائق اللغة أحيانا وهناك أشخاص يشتكون من عدم قدرتهم على السفر لارتفاع تكاليف السفر في ظل المتغيرات العالمية الحادثة ولكن هناك طرق يمكنك السفر من خلالها دون أي تكاليف أو لغة وهذا سيكون عبر التطوع في دول لتقديم خدمات إلى مؤسسة مختلفة.

موقع يتيح السفر مجاناً

وبحسب موقع (au pair) يمكنك البحث عن دولة تريد التطوع فيها، وتكتب المهارات التي تستطيع تقديمها، وتكتب بياناتك الخاصة بعمرك والمهارات القادر على تنفيذها، وخبرتك في السفر، وهذا لا يعد شرطاً مطلوباً، وتنتظر بعد التقديم موافقة أشخاص على إحضارك إلى الدولة التي ستسافر إليها، وتتنوع الخدمات التي يمكن أن تقدمها مثل مساعدة الأطفال، أو رعاية كبار السن، أو تدريس لغة أجنبية لأشخاص مختلفين، أو تعليم مهارة معينة لأشخاص مثل الموسيقى أو الحرف اليدوية.

موقع لتبادل الطلاب

ولكن إذا كنت تريد من خلال دفع جزء قليل من المال، فإنك يمكنك أن تبحث على موقع «أيزاك» للتبادل الطلابي، وهذا الموقع يتيح للشباب السفر للتدريس في دول مختلفة، مثل الهند أو أستراليا أو بعض الدول الأوروبية، ولكن هذا يتطلب منك أن تكون صاحب مهارة مطلوبة لأن الموقع لا يشمل الحرف اليدوية أو الزراعية.

السفر إلى أوروبا

ثالث طريقة يمكنك السفر من خلالها، هي خاصة بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي فقط، ولن تدفع أي جنيه، ولكن شرط أن يكون عمرك بين 20 سنة إلى 30 سنة، لأن برنامج التبادل الأوروبي «أراسموس» يتوافر لهذه المرحلة العمرية، ويتيح هذا البرنامج السفر إلى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لتقديم خدمة مقابل مبالغ رمزية.