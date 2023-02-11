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عماد الدين حسين لقناة الحياة: الدول الأوروبية وضعت شروطا لتقديم المساعدات لسوريا

كتب:

شريف سليمان
07:46 م | السبت 11 فبراير 2023
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنّ سوريا تواجه أزمة غير مسبوقة، كما أن الزلزال وقع بمنطقة خارج سيطرة الحكومة وتخضع للمسلحين.

فرض شروط لتقديم المساعدات 

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة: «الدول الأوروبية سيّست المساعدات وحاولت فرض شروط على تقديمها، علما بأن المنفذ الرئيسي الذي كانت تشترط الدول الغربية تقديم المساعدات الإغاثية عبره هو منفذ باب الهوى، الذي أصيب بالشلل لأنه مرتبط بمدينة أنطاكية التي عُزلت بفعل الزلزال».

تحييد كل الخلافات والمشكلات السياسية مؤقتا

وتابع أن اشتراط تقديم المساعدات عبر هذا المكان كان به تعسف شديد جدا، إذ كان من الممكن تقديم المساعدات عبر مطار دمشق أو حلب أو مطارات شبه سوريا، وكان من المفترض أن يتم تحييد كل الخلافات والمشكلات السياسية مؤقتا، وأن يكون الهدف إنقاذ ونجدة وإغاثة الشعب السوري، ولو أن المساعدات كانت سريعة لجرى إنقاذ عدد أكبر.

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