ضبط شخصين قاما بحركات استعراضية بسياراتين في شوارع النزهة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما جرى تداوله على «فيس بوك» بشأن شكوى صاحب الحساب المشار إليه، بقيام بعض الأشخاص بأداء حركات استعراضية بسياراتهم بالشارع محل سكنه بمنطقة النزهة بالقاهرة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، باستهداف المنطقة محل الشكوى، وتمكنت من ضبط قائدي السيارات المُشار إليها (شخصان)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.