تفاصيل حادث النزهة.. سيارة ملاكي تدهس فتاة أمام المارة

شهد شارع النزهة أحد الشوارع الرئيسية في القاهرة، حادثا مأساويا، إذ لقيت فتاة مصرعها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بعدما صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها للطريق في منطقة النزهة، وجرى نقلها إلى المستشفى لخطورة حالتها إلا أنها توفيت نتيجة إصابتها.

السيارة كانت مسرعة

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة في النزهة، يفيد وقوع حادث مروري واصطدام سيارة مسرعة بفتاة تدعى «أمل» تبلغ من العمر 16 سنة، خلال عبورها الطريق، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ونقل المصاب إلى المستشفى العام لإسعافه حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وقائدها، واقتادته إلى قسم شرطة النزهة.

قائد السيارة كان يسير في بسرعة جنونية

وقالت «رشا ع» أحد أصدقائها، الذين كانوا برفقتها في أثناء الحادث، إن الحادث كان في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء عندما كانت صديقتها أمل تعبر الطريق، حيث فوجئت بسيارة تسير بسرعة جنونية بالشارع، ما أدى إلى اصطدامها وإلقائها نحو 20 مترًا، في مشهد مرعب ما تسبب في إدخالها في غيبوبة، وعندما تم نقلها إلى المستشفى أبلغت الأطقم الطبية أنها تعاني من رشح على الرئة، وبها كدمات فى المخ ونزيف في البطن أدى إلى وفاتها.

عقوبة القتل الخطأ

وعن العقوبة المتوقعة للسائق، قال المحامي أحمد حسن الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.