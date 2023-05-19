حكاية حفل جمع عائلتي الملك عبد الله الثاني وباراك أوباما في أمريكا

لعبت الصدفة دورا مهما في الجمع بين عائلة العاهل الأدرني الأردن عبد الله الثاني وأسرة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك حسين أوباما أثناء حفلة تخرج ابنة كل منهما في نفس الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

حفلة تخرج من جامعة في الولايات المتحدة

وبحسب موقع «الحرة» الأمريكي، التقت الأميرة سلمى، ابنة ملك الأردن بساشا ابنة الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما، وحرصت العائلة الملكية في الأردن على نشر صور العائلة المالكة والأميرة سلمى التي تخرجت من جامعة كاليفورنيا الجنوبية.

العائلة الملكية تنشر صور الأميرة سلمى

وحرص ولي العهد الأدرني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على نشر لقطة من شاشة بعد مكالمة بالفيديو مع شقيقته الأميرة سلمى التي ظهرت بملابس التخرج باللون الأحمر والأصفر وعلق على المنشور قائلا: «ألف مبروك سلمى.. مبروك لأروع سلمى»، ونشرت أيضا الملكة رانيا فيديو مشابه لنفس الفيديو وقالت: «فخورة للاحتفال بتخرج سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية - مبارك حبيبتي».

لقاء بين أسرة أوباما وعائلة الملك عبدالله

وفي نفس السياق، نشرت صور لابنة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وتم نشر صور لساشا مع أمها ميشال زوجة أوباما والابنة الثانية ماليا وظهررهم فرحين مع وجود لقطات تجمع بين عائلة أوباما مع عائلة الملك عبد الله الثاني على هامش حفلي التخرج.

وحصلت الأميرة سلمى حصلت على درجة البكالوريوس في علم الآثار، بينما ساشا نالت درجة البكالوريوس في علم الاجتماع.