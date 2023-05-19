دياب: لجان إلكترونية سبب الهجوم على «تحت الوصاية» وأعرف من وراءها

كشف الفنان دياب، عن موقفه ورد فعله من حملات الهجوم التي تعرض لها مسلسل «تحت الوصاية» قبل أسابيع من عرضه، وبالتزامن مع طرح البوستر الدعائي للعمل، وخروج انتقادات للفنانة منى زكي، وصلت إلى حد الاتهامات بالإساءة للمحجبات.

. من يتعرض لظلم سينال خيرًا كبيرًا

وقال دياب، خلال ندوة تكريمه بـ«الوطن»: «فور خروج تلك الاتهامات والانتقادات على السوشيال ميديا، توجهت لـ منى زكي ومحمد شاكر خضير، وقلت لهما: بأمر الله هننجح نجاح كبير أوي، وقالوا لي إزاي!! والناس بتنقدنا، ورددت عليهما: ده إحساسي.. احنا هننجح نجاح كبير جدًا.. مينفعش نتعرض للظلم ده وربنا ميطبطبش علينا.. أستشعر أنّ ذلك قانون إلهي.. من يتعرض لظلم سينال خيرًا كبيرًا.. الله أحن وأكرم».

هذه الحملة تؤُكد غباء من وراءها بعد فشلها

وأكد دياب أن هذه الأزمة كانت مصنوعة بواسطة لجان إلكترونية ولم تكن وليدة الصدفة، وأعلم جيدًا من وراء ذلك، لكن هذه الحملة تؤُكد غباء من وراءها بعد فشلها رغم المبالغ الطائلة التي تم إنفاقها، لمجرد مهاجمتهم فنانة تُتقن عملها بدرجة كبيرة وتُركز في عملها لتقديم مشروع فني ذات قيمة، ولديّ عتاب على بعض الأسماء التي شاركت في تلك الحملة، باعتبارهم «شخصيات بتفهم»، انجرفت وراء التريند بهدف جذب المشاهدات، والسخرية من ممثلة فاضلة «معندناش منها كتير.. مفيش غير منى زكي واحدة بس»، والبعض يوجه إهانات بشكلٍ وقح، وهذه حركة وضيعة جدًا.