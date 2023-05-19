فرحة حصاد محصول بنجر السكر بأسيوط.. جرارات زراعية وشاحنات

عمال وجرارات زراعية ينقلون محصول بنجر السكر علي الشاحنات الكبيرة، هذا يصف فرحة مزارعي أسيوط بحصاد ونقل محصول البنجر لشركات السكر المتعاقدين معها لتسويق الإنتاج.

وعمت حالة من الفرحة علي المزارعين وسط الزراعات احتفالا بحصاد المحصول وتحميله علي الشاحنات الكبيرة بعد ارتفاع إنتاجية الفدان الواحد التي تخطت 25 فدان.

تحقيق أرباح عالية

وقال علي محمد، أحد مزارعين بنجر السكر بمركز أبوتيج، إنه اعتاد سنويا في الموسم الصيفي زراعة بنجر السكر كونه من المحاصيل التي تحقق ارباح معه وخصوصا بعد تعاقده مع الشركات قبل حصاد المحصول وذلك يضمن له التسويق الجيد لإنتاجه وتحقيق الارباح العالية والحصول على مقابل للصرف علي زراعاته قبل تسليمه للمصانع.

تسليم بنجر السكر للمصانع

وأضاف حسين محمود، مزارع آخر أن هناك فرحة كبيرة من قبل المزارعين بعد ارتفاع إنتاج الفدان لأكثر من 25 طن للفدان الواحد وذلك يعتبر انتاج كبير للزراعات ونقوم حاليا بحصاد محصول البنجر ومن ثم نقله بواسطة الجرارات الزراعية علي المقطورة ونقله خارج الأراضي الزراعية لتحميله علي الشاحنات الكبيرة التي تقوم بتسليمه إلي مصانع السكر المتعاقدين معها.

ارتفاع مساحة الزراعات

وقال الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، أن موسم الحصاد بالمحافظة يمثل يوم فرح ويوم عيد وخصوصا مع حصاد محصول بنجر السكر، وأن أسيوط كان مستهدف بها زراعة 12 ألف فدان ولكن الزراعات تخطت 13600 فدان وأن المزارعين اللذين قاموا بزراعة البنجر من قبل استفادوا من تلك الزراعات بعد تحقيق إنتاجية عالية وممتازة، وأن تكلفة فدان بنجر السكر تصل إلى 48 ألف جنيه حسب إحصائيات تسويق الوزارة، ويحقق ربح للمزارع ومتوسط الإنتاج هذا العام للفدان الواحد حوالي 27.7 طن للفدان الواحد.

توفير المياه

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن استهلاك بنجر السكر للمياه مقارنة بقصب السكر أقل، وباستخدام الطرق الحديثة واتباع التعليمات سوف نحقق عائد كبير من خلال محضول بنجر السكر وأن محصول البنجر محصول مربح وأن متوسط إنتاج المحصول بأسيوط يصل إلي متوسط الأنتاج العالمي، زيادة زراعات بنجر السكر بمحافظة أسيوط عن العام الماضي وأسيوط تتميز بجودة الأرض وده يمثل انعكاس كبير في الزراعات التي تزرع علي تلك الأرض وأسيوط المحافظة الأولى على مستوي مصر من حيث ارتفاع الإنتاج.