القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة دونيتسك بـ18 قذيفة

قصفت القوات الأوكرانية، من جديد دونيتسك بـ18 قذيفة من عيار 155 ملم، وفق لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وكانت القوات الأوكرانية قصفت فجر اليوم الاثنين، مدينة دونيتسك، بـ23 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لن يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني ​​هناك، موضحا أن المعاهدة لقد تأثرت بالفعل بشكل مدمر بالأعمال العدائية لدول حلف شمال الأطلسي «الناتو» وعملائها تجاه «موسكو».

ريابكوف: فشل معاهدة القوات التقليدية في أوروبا لسنوات عديدة

وأضاف ريابكوف، أن معاهدة القوات التقليدية في أوروبا لم تنجح لسنوات عديدة، مشيرا إلى أن انسحاب روسيا منها لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، قرر حلف «الناتو» عدم توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى التكتل العسكري خلال قمة يوليو في«فيلنيوس» عاصمة ليتوانيا، وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الحلف سيناقش إمكانية زيادة التعاون مع كييف، وتوقيت انضمامها.

إضرام النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين بجمهورية أيرلندا

وفي إطار العقوبات المفرضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤولين، إن قادة دول مجموعة السبع «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، يخططون لتشديد العقوبات على موسكو في القمة المقبلة في اليابان، من بينها تقييد الصادرات إلى روسيا من السلع التي قد تفيد القوات الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وفي جمهورية أيرلندا، أضرمت النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين، يوم الخميس الماضي، في مدينة بونكرانا بمقاطعة دونيجال شمال البلاد، وفقا لما ذكرته «ريا نوفوستي»، اليوم الاثنين.