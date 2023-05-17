القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 63 مرة، باستخدام 357 ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152، و155 ملم، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب القصوى في العاصمة كييف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال إيجور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تفتقر إلى الأسلحة لشن هجوم مضاد، مضيفا في مقابلة، إن الأخير ذهب في جولة أوروبية طلب حزمة من المساعدات العسكرية الإضافية، فوقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، أكد أن مربع سكني وقطعة أرض صغيرة تفصل المجموعة عن السيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

مجموعة فاجنر: السيطرة على 113 ألف متر مربع من باخموت

وأشار بريجوجين، إلى أن الوحدات العسكرية تقدمت 200 متر مربع في المدينة، مشيرا إلى سيطرتها على 113 ألف مترا مربعا، مضيفا أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على 1.46 كيلومتر مربع من أراضي باخموت.

من جانبه، أوضح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن التصريحات الأوكرانية المزعومة، وفقا لتعبيره، حول اعتراض 6 صواريخ «كيجنال»، فرط صوتية بواسطة دفاعاتها الجوية لا يتوافق مع الواقع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأكدت الدفاع الروسية، في وقت سابق، إن قواتها وجهت ضربة صاروخية لنظام «باتريوت»، الأمريكي للدفاع الجوي في كييف بصاروخ كينجال فرط الصوتي.

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إلى أن «واشنطن» لا تستطيع تأكيد الأضرار التي لحقت بنظام «باتريوت» للدفاع الجوي في أوكرانيا نتيجة لضربة روسية، معربا عن استعدا بلاده للمساعدة في الإصلاحات إذا لزم الأمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إصابة بطارية «باتريوت» بأضرار في كييف

وأشار مسؤول حكومي أمريكي، إلى أضرار أصابت بطارية «باتريوت» في كييف دون تدميرها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي «لندن»، أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، في بيان، عقب لقاء جمع رئيس الوزراء ريشي سوناك بنظيره الهولندي مارك روتيه، عزم بلادها بناء تحالف دولي لمساعدة أوكرانيا في الحصول على طائرات مقاتلة «إف 16».

وأشار وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إلى أنه لا يستبعد إدراج وزارته، روسيا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وجاءت تصريحات المسؤول في جلسة استماع بالكونجرس، أمس الثلاثاء.

واشنطن: إنهاء الأزمة يعتمد بشكل كامل على روسيا

وأشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إلى أن إنهاء الأزمة الأوكرانية يعتمد بشكل كامل على قرار «موسكو» وليس على أي طرف آخر، موضحا في إفادة صحفية، أن «موسكو» لم تبد حتى اللحظة أي اهتمام بإنهاء الأزمة.

وتابع باتيل قائلا، تعليقا على تصريح رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بموافقة روسيا وأوكرانيا على وساطة القادة الأفارقة لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية ضمن مبادرة السلام، «واشنطن» تواصل العمل عن كثب مع شركائها في قارة إفريقيا حول مجموعة من القضايا، بما فيها الأزمة الأوكرانية.

وأوضح باتيل، أن بلاده ستكون مستعدة لفرض عقوبات إضافية فيما يتعلق باستئناف الحركة الجوية المباشرة بين روسيا وجورجيا، إذا رأت ذلك ضروريا.

وفي المجر، منعت «بودابست» تخصيص حزمة جديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو من «صندوق السلام الأوروبي»، ردا على تصرفات «كييف» غير الودية تجاه أكبر البنوك «أو تي بي»، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية المجرية لوكالة أنباء «تاس» الروسية.