طقس جنوب سيناء اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، انخفاضًا في درجات الحرارة مقارنة بأمس، مع استمرار هبوب الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ حالة الطقس اليوم غير مستقرة، وانخفضت الحرارة على كل المدن تقريبًا، مشيرا إلى أنّ مدينة طور سيناء ما زالت تتعرض إلي رياح قوية.

رياح شمالية غربية وانخفاض درجات الحرارة

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنّ مدينة طور سيناء تتعرض إلي رياح شمالية غربية منذ أمس، تجاوزت سرعتها 48 كيلومترًا في الساعة صباح الجمعة، وسجلت نسبة الرطوبة في الظل 47%، وبلغت درجة الحرارة 22 درجة مئوية، مشيرًا إلى أنّ مدن خليج العقبة، انخفضت درجات الحرارة بها بمقدار 4 درجات، وسجلت مدينة شرم الشيخ 23 درجة، دهب 23 درجة، طابا 21 درجة، نويبع 22 درجة.

جبل سانت كاترين يسجل 8 درجات

وأكد اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، أنّ الحرارة انخفضت بالمدينة وفوق قمم الجبال، مشيرًا إلى أنّ جبل سانت كاترين سجل صباح اليوم، 8 درجات.

وجبل موسى المقصد الأول للسياح، سجل درجة حرارة 11 درجة، بينما سجلت مدينة سانت كاترين نفسها 13 درجة، أي أنّ درجات الحرارة انخفضت على مدينة سانت كاترين بمقدار 5 درجات.