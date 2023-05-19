وظائف وزارة القوى العاملة 2023.. اعرف تفاصيل 3612 وظيفة في 16 محافظة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 3612 وظيفة خالية في عدد من التخصصات، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، لذلك يبحث الكثيرون عن وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في 16 محافظة.

ويمكن التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في 16 محافظة، على مدار شهري مايو الجاري ويونيو المقبل، وفق الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وبحسب ما جاء في نشرة التوظيف الدورية للوزارة.

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في 16 محافظة

وتتوافر وظائف وزارة القوى العاملة 2023، في 16 محافظة وهي: القاهرة، الجيزة، بورسعيد، أسيوط، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الفيوم، السويس، القليوبية، الشرقية، دمياط، الدقهلية، المنيا، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.

وتحتاج 65 شركة من شركات القطاع الخاص شغل التخصصات الآتية:

1- مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء.

2- محاسبين.

3- مندوبين مبيعات.

4- مشرفين جودة.

5- أخصائي سلامة وصحة مهنية.

6- مدير مطعم ومساعد مدير.

7- عمال إنتاج.

8- صيدلي.

9- كيميائي.

10- مساعد صيدلي.

11- سكرتارية.

12- أفراد أمن بمواقع مميزة.

13- كول سنتر.

14- مسئولي ائتمان.

15- مدرسين.

16- مشرفين رياض أطفال.

17- كافة التخصصات الفندقية.

18- مهن التفصيل والخياطة.

19- فنيين.

20- سائقين.

21- عمال نظافة.

كيفية التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة 2023

وعلى من يرغب في التقديم في وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في 16 محافظة التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر، أو المديرية التابعة بالوزارة في جميع المحافظات، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، كما يمكن الدخول على موقع الوزارة الرسمي من خلال الضغط هـــنا.